Château de l'Etang, le dimanche 4 juillet à 14:30

Venez nous retrouver le dimanche 4 juillet 2021 au château de l’étang de Saran pour une balade cyclo spectacle organisé par la commune de Saran. Entrée gratuite. Que ce soit à vélo ou par simple gourmandise venez retrouver l’association un arc-en-ciel pour Clara au point buvette/restauration sucrée au profit de l’association un arc-en-ciel pour Clara. Une petite pause gourmande pour une aide solidaire envers Clara. Merci à tous ❤

Pièce de théâtre au détours dune promenade à vélo dans la belle commune de Saran Château de l’Etang 318 rue de la fontaine, 45770 Saran Saran Loiret

