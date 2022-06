Cyclo-Randonnée de la Kirneck Valff Valff Catégories d’évènement: 67210

Valff

Cyclo-Randonnée de la Kirneck Valff, 3 juillet 2022, Valff. Cyclo-Randonnée de la Kirneck Valff

2022-07-03 07:00:00 – 2022-07-03 16:00:00

Valff 67210 EUR Randonnée Cyclotouristique sur route et VTT accessible à tous les niveaux. Points de Contrôle et de ravitaillement sur les parcours. A midi Sanglier à la broche avec crudités (ou grillades). Différents parcours de randonnée route et VTT +33 3 88 08 21 19 Randonnée Cyclotouristique sur route et VTT accessible à tous les niveaux. Points de Contrôle et de ravitaillement sur les parcours. A midi Sanglier à la broche avec crudités (ou grillades). Valff

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 67210, Valff Autres Lieu Valff Adresse Ville Valff lieuville Valff Departement 67210

Valff Valff 67210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valff/

Cyclo-Randonnée de la Kirneck Valff 2022-07-03 was last modified: by Cyclo-Randonnée de la Kirneck Valff Valff 3 juillet 2022 67210 Valff

Valff 67210