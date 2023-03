Cyclo nocture Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Catégories d’Évènement: Drôme

Lapeyrouse-Mornay

Cyclo nocture, 4 mars 2023, Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay. Cyclo nocture Salle des associations Lapeyrouse-Mornay Drôme

2023-03-04 – 2023-03-04 Lapeyrouse-Mornay

Drôme Lapeyrouse-Mornay Pour que chacun y trouve son compte : 2 circuits vélo 15 ou 30km et 1 pédestre 5km.

Pour vous réchauffer : des boissons chaudes et soupe.

Pour vous récompenser : une tombola avec de nombreux lots à gagner ! association.pedalonspoureux@gmail.com +33 6 17 47 97 97 https://www.helloasso.com/…/evenements/cyclo-nocturne Lapeyrouse-Mornay

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Lapeyrouse-Mornay Autres Lieu Lapeyrouse-Mornay Adresse Salle des associations Lapeyrouse-Mornay Drôme Ville Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Departement Drôme Lieu Ville Lapeyrouse-Mornay

Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapeyrouse-mornay lapeyrouse-mornay/

Cyclo nocture 2023-03-04 was last modified: by Cyclo nocture Lapeyrouse-Mornay 4 mars 2023 Drôme Lapeyrouse-Mornay Salle des associations Lapeyrouse-Mornay Drôme

Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Drôme