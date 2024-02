Cyclo Marche Vermand Vermand, dimanche 10 mars 2024.

Cyclo Marche Vermand Vermand Aisne

Le vélo club du Vermandois organise des randonnées vélo et marche, le dimanche 10 mars !

Cyclo : départ libre à partir de 7h. Parcours de 20/40/60 et 80 km.

Marche : départ groupé à 9h précise. Parcours de 6 et 12km.

Tarif :

– Non licencié : 6€

– Licencié : 4€

– Gratuit pour les moins de 18 ans.

Rendez-vous Salle Charles Doublet, place de l’hôtel de ville, 02490 Vermand.

Renseignements au 06 71 15 96 84 et sur www.vcvermandois.jimbo.com 00 0 .

Début : 2024-03-10

fin : 2024-03-10

Place de l’hôtel de ville

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France

L’événement Cyclo Marche Vermand Vermand a été mis à jour le 2024-02-26 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois