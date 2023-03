Cyclo : manche du trophée des grimpeurs Saint-Projet-de-Salers Office de Tourisme du Pays de Salers Saint-Projet-de-Salers Catégories d’Évènement: Cantal

Cantal Saint-Projet-de-Salers Cantal 9e Trophée des Grimpeurs. Un challenge auvergnat dédié au contre-la-montre : tests chronométrés dont celui de St-Projet-de-Salers bourg / Col de Légal… yvesetlaurence@wanadoo.fr +33 6 82 98 09 42 https://www.acva.fr/ Saint-Projet-de-Salers

