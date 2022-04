Cyclo-famille à Courtomer Courtomer Courtomer Catégories d’évènement: Courtomer

Courtomer Orne Courtomer Dans le cadre de Mai à Vélo, faites du vélo en famille !

Au départ de Courtomer, à 10h30, deux itinéraires vélos vous sont proposés par la Communauté de Communes Vallée de la Haute Sarthe. Circuit n°1 :

– 21 km (Courtomer – Le Mêle sur Sarthe)

Un retour en mini-bus est prévu pour ramener les familles à Courtormer.

Altitude min : 145 m ; altitude max : 228 m ; dénivelé cumulé positif : 179 m ; dénivelé cumulé négatif : 240 m Circuit n°2 :

– Boucle entière de 47,2 km (Courtomer, St-Aubin-d’Appenai, Laleu, Ste-Scolasse-sur-Sarthe, Le Plantis, Tellière-le-Plessis, Courtomer).

L’arrivée est prévue à 12h30 au Mêle-sur-Sarthe avec un accueil à la base de loisirs autour d’un verre de l’amitié pour inaugurer le projet touristique du lac du Pays Mêlois.

– 21 km (Courtomer – Le Mêle sur… contact@ccvhs.fr +33 2 33 27 61 02 https://ccvhs.fr/ Dans le cadre de Mai à Vélo, faites du vélo en famille !

