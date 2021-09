Langeais Langeais Indre-et-Loire, Langeais Cyclo-découverte entre Vallées et Moulins Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Langeais

Cyclo-découverte entre Vallées et Moulins Langeais, 12 septembre 2021, Langeais. Cyclo-découverte entre Vallées et Moulins 2021-09-12 – 2021-09-12

Langeais Indre-et-Loire Venez pédaler sur les routes des vallées du Breuil et de la Roumer, accompagnés par les membres de l’association “Les Cyclos d’Effiat”. Parcours de 30km (3h environ) Les mineurs doivent être, obligatoirement, accompagnés. Café et viennoiseries seront proposés au départ, et un verre de l’amitié vous attendra au retour.

Application des mesures sanitaires en vigueur. Inscriptions préalables souhaitées Venez pédaler sur les routes des vallées du Breuil et de la Roumer, accompagnés par les membres de l’association “Les Cyclos d’Effiat”. Parcours de 30km (3h environ)

Café et viennoiseries seront proposés au départ, et un verre de l’amitié vous attendra au retour. regis.bfg51@gmail.com +33 6 75 70 46 23 https://cycloscinqmars37.clubeo.com/ Venez pédaler sur les routes des vallées du Breuil et de la Roumer, accompagnés par les membres de l’association “Les Cyclos d’Effiat”. Parcours de 30km (3h environ) Les mineurs doivent être, obligatoirement, accompagnés. Café et viennoiseries seront proposés au départ, et un verre de l’amitié vous attendra au retour.

Application des mesures sanitaires en vigueur. Inscriptions préalables souhaitées pixabay dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Langeais Autres Lieu Langeais Adresse Ville Langeais lieuville 47.32529#0.40829