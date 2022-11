Cyclo Cross UFOLEP Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Cyclo Cross UFOLEP
Miramont-de-Guyenne, 11 décembre 2022, Miramont-de-Guyenne.

Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2022-12-11 – 2022-12-11 Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne Le Cyclo Sport Miramontais organise son Cylo Cross UFOLEP ! L’association propose une initiation pour les enfants de moins de 11 ans. Ensuite, l’ensemble des catégories en compétition minimes, cadets, féminines, 4°, 3°, 2° et 1° s’affronteront. Compétition ouverte aux licenciés UFOLEP. Le Cyclo Sport Miramontais organise son Cylo Cross UFOLEP ! L’association propose une initiation pour les enfants de moins de 11 ans. Ensuite, l’ensemble des catégories en compétition minimes, cadets, féminines, 4°, 3°, 2° et 1° s’affronteront. Compétition ouverte aux licenciés UFOLEP. +33 6 72 57 31 92 ©cyclosportmiramontais

Miramont-de-Guyenne

