Cyclo-cross « Prix Frédéric Olivier » Championnat du Calvados Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville, dimanche 11 février 2024.

Le Vélo-Club de Trouville Deauville organise son traditionnel cyclo-cross, soutenu par la ville de Deauville, sur l’hippodrome Deauville- La Touques. Les épreuves sont réservées aux licenciés FFC et ouvertes à toutes les catégories. Quelques 130 coureurs sont attendus sur les différentes compétitions.

Tracé sur le champ de course, le parcours d’une longueur de 1800 mètres, à parcourir à plusieurs reprises selon les catégories, alterne sable, chemins creux, herbage…

Horaires des départs :

12h30 U7, U9, U11, U13 et U15

14h30 U17 et U19 Dames

15h30 Seniors

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 12:30:00

fin : 2024-02-11 17:00:00

Hippodrome de Deauville-La Touques Avenue Hocquart de Turtot

Deauville 14800 Calvados Normandie vc-trouville-deauville@outlook.fr

