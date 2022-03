Cyclo cross Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

2022-11-11 13:45:00 – 2022-11-11 16:30:00 Stade de football Rue des Stades

Plonéour-Lanvern Finistère Epreuves pour Ecoles de cyclisme, plusieurs catégories, durée selon l’âge.

Epreuve pour Juniors, Espoirs, Seniors, durée de l’épreuve 50 minutes.

