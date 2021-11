Cyclo-cross Ornans, 19 décembre 2021, Ornans.

C’est dans l’écrin de verdure de l’espace de l’Espace Ludique et Touristique de Nautiloue que 200 compétiteurs se retrouveront sur un circuit tracé spécifiquement pour l’occasion. Agés de 5 à 60 ans, chacun combine effort et plaisir sur un parcours exigeant et technique. Avec une vue imprenable sur l’ensemble du circuit, les spectateurs pourront goûter à l’ambiance hivernale des cyclo-cross.

Entrée libre selon mesures sanitaires en cours. Buvette et petite restauration sur place.

http://www.vcornans.com/

