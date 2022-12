Cyclo cross Finale du Challenge des sous-bois Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Cyclo cross Finale du Challenge des sous-bois Iffendic, 29 janvier 2023, Iffendic . Cyclo cross Finale du Challenge des sous-bois Terrain de Cross de La Chambre au Loup Iffendic Ille-et-Vilaine

2023-01-29 12:00:00 – 2023-01-29 17:00:00 Iffendic

Ille-et-Vilaine Finale du Challenge des sous-bois au terrain de cross de La Chambre au Loup 13h15 : Minimes

14h00 : Cadet/ Dames / Juniors

15h15 : Espoirs / Séniors +33 6 13 30 90 67 Iffendic

