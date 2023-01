Cyclo-cross du Camgran Moumour Moumour Moumour Catégories d’Évènement: Moumour

Pyrénées-Atlantiques

Cyclo-cross du Camgran Moumour, 21 janvier 2023, Moumour Moumour. Cyclo-cross du Camgran Moumour Pyrénées-Atlantiques

2023-01-21 12:30:00 – 2023-01-21 Moumour

Pyrénées-Atlantiques Moumour Venez participer à la Cyclo-Cross du Camgran !

Dossard à partir de 12h30.

13h30: Départ 3ème/ 4ème catégorie/ Féminines/ Cadets/ Minimes

14h30: Épreuve d’initiation (moins de 10 ans) + course benjamins

+33 6 18 46 23 21

Moumour

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

