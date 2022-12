Cyclo-cross Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Cyclo-cross Deauville, 12 février 2023, Deauville . Cyclo-cross Avenue Hocquart de Turtot Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados Hippodrome de Deauville-La Touques Avenue Hocquart de Turtot

2023-02-12 12:30:00 12:30:00 – 2023-02-12

Hippodrome de Deauville-La Touques Avenue Hocquart de Turtot

Deauville

Calvados Le Vélo-Club de Trouville Deauville organise son traditionnel cyclo-cross « prix Frédéric Olivier », soutenu par la ville de Deauville, sur l’hippodrome Deauville- La Touques. Les épreuves sont ouvertes à toutes les catégories, du poussin aux masters. Quelques 150 coureurs sont attendus sur les différentes compétitions.

Tracé sur le champ de course, le parcours long de 2500 mètres alterne sable, prairie, devers, sous-bois, chemins creux, route…

Plusieurs départs sont donnés suivant la catégorie à partir de 12h30. Le Vélo-Club de Trouville Deauville organise son traditionnel cyclo-cross « prix Frédéric Olivier », soutenu par la ville de Deauville, sur l’hippodrome Deauville- La Touques. Les épreuves sont ouvertes à toutes les catégories, du poussin aux masters. Quelques 150 coureurs sont attendus sur les différentes compétitions.

Tracé sur le champ de course, le parcours long de 2500 mètres alterne sable, prairie, devers, sous-bois, chemins creux, route…

Plusieurs départs sont donnés suivant la catégorie à partir de 12h30. marcel.courieut@wanadoo.fr +33 6 14 83 46 86 Hippodrome de Deauville-La Touques Avenue Hocquart de Turtot Deauville

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Deauville Calvados Hippodrome de Deauville-La Touques Avenue Hocquart de Turtot Ville Deauville lieuville Hippodrome de Deauville-La Touques Avenue Hocquart de Turtot Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Cyclo-cross Deauville 2023-02-12 was last modified: by Cyclo-cross Deauville Deauville 12 février 2023 Avenue Hocquart de Turtot Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados Calvados Deauville

Deauville Calvados