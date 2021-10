Cyclo-cross : 3ème et 4ème manche de la Coupe de France Bagnoles de l’Orne Normandie, 13 novembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Cyclo-cross : 3ème et 4ème manche de la Coupe de France Parc du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie

2021-11-13 08:50:00 – 2021-11-13 16:15:00 Parc du Château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tout au long du week-end – Parc du château. Organisé par Bagnoles Avenir Cyclisme.

La Coupe de France de Cyclo-cross, auparavant appelée « Challenge National de Cyclo-cross », a été créée en 1983 et est organisée par la Fédération Française de Cyclisme. Cette épreuve rassemble sur une journée de compétition, et à travers plusieurs manches, l’ensemble des catégories de compétiteurs pratiquant cette discipline hivernale du cyclisme. Chaque week-end de compétition propose alors 2 manches de cyclo-cross, ce qui permet de totaliser 6 manches sur les 3 week-ends de la saison pour les catégories junior, espoir et élite homme/femme.

Les catégories cadets/cadettes et masters restent sur une journée de compétition par week-end et donc sur 3 manches de Coupe de France sur la saison. Peuvent y participer, les coureurs ayant été sélectionnés au sein d’une sélection régionale, d’une sélection départementale ou via leur club d’appartenance ou équipe professionnelle. Lors de chaque manche, ce sont environ 500 coureurs toutes catégories confondues ; Cadets, Cadettes, Juniors Hommes, Juniors Dames, Espoirs, Élites Dames et Élites Hommes, avec notamment plus de 150 coureurs en Juniors Hommes et Cadets.

Il s’agit d’un événement phare de la Fédération Française de Cyclisme, après les Championnats de France. C’est près de 1500 personnes venant de l’ensemble du territoire national qui se déplacent, sont hébergés et se restaurent à proximité de l’événement, sans oublier les quelques milliers de personnes qui se rendent sur le site de compétition en tant que spectateurs avertis.

Une manche de coupe de France en chiffre c’est :

. 500 Coureurs

. 200 bénévoles

. 5 000 à 10 000 personnes et spectateurs attendus

. 1 000 Chambres d’hôtel avec séjour

Samedi :

• 9h00 – 9h30 : Epreuve Masters Femmes 1 – Masters Femmes 9

• 9h40 – 10h20 : Epreuve Masters Hommes 5 – Masters Hommes 9

• 10h30 – 11h20 : Epreuve Masters Hommes 1 – Masters Hommes 4

• 13h10 – 13h50 : Epreuve Juniors Hommes

• 14h10 – 15h00 : Epreuve Juniors, Espoirs et Elite Femmes

• 15h15 – 16h15 : Epreuve Espoirs et Elite Hommes

Dimanche :

• 8h50 – 9h20 : Epreuve Cadettes

• 9h50 – 10h20 : Epreuve Cadets

• 10h50 – 11h30 : Epreuve Juniors Hommes

• 12h40 – 13h30 : Epreuve Espoirs Hommes

• 13h55 – 14h45 : Epreuve Juniors, Espoirs et Elite Femmes

• 15h15 – 16h15 : Epreuve Elite Hommes

Une grande journée de sport et de convivialité au programme !

Renseignement 07 77 34 09 87

Tout au long du week-end – Parc du château. Organisé par Bagnoles Avenir Cyclisme.

La Coupe de France de Cyclo-cross, auparavant appelée « Challenge National de Cyclo-cross », a été créée en 1983 et est organisée par la Fédération Française de…

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 7 77 34 09 87

Tout au long du week-end – Parc du château. Organisé par Bagnoles Avenir Cyclisme.

La Coupe de France de Cyclo-cross, auparavant appelée « Challenge National de Cyclo-cross », a été créée en 1983 et est organisée par la Fédération Française de Cyclisme. Cette épreuve rassemble sur une journée de compétition, et à travers plusieurs manches, l’ensemble des catégories de compétiteurs pratiquant cette discipline hivernale du cyclisme. Chaque week-end de compétition propose alors 2 manches de cyclo-cross, ce qui permet de totaliser 6 manches sur les 3 week-ends de la saison pour les catégories junior, espoir et élite homme/femme.

Les catégories cadets/cadettes et masters restent sur une journée de compétition par week-end et donc sur 3 manches de Coupe de France sur la saison. Peuvent y participer, les coureurs ayant été sélectionnés au sein d’une sélection régionale, d’une sélection départementale ou via leur club d’appartenance ou équipe professionnelle. Lors de chaque manche, ce sont environ 500 coureurs toutes catégories confondues ; Cadets, Cadettes, Juniors Hommes, Juniors Dames, Espoirs, Élites Dames et Élites Hommes, avec notamment plus de 150 coureurs en Juniors Hommes et Cadets.

Il s’agit d’un événement phare de la Fédération Française de Cyclisme, après les Championnats de France. C’est près de 1500 personnes venant de l’ensemble du territoire national qui se déplacent, sont hébergés et se restaurent à proximité de l’événement, sans oublier les quelques milliers de personnes qui se rendent sur le site de compétition en tant que spectateurs avertis.

Une manche de coupe de France en chiffre c’est :

. 500 Coureurs

. 200 bénévoles

. 5 000 à 10 000 personnes et spectateurs attendus

. 1 000 Chambres d’hôtel avec séjour

Samedi :

• 9h00 – 9h30 : Epreuve Masters Femmes 1 – Masters Femmes 9

• 9h40 – 10h20 : Epreuve Masters Hommes 5 – Masters Hommes 9

• 10h30 – 11h20 : Epreuve Masters Hommes 1 – Masters Hommes 4

• 13h10 – 13h50 : Epreuve Juniors Hommes

• 14h10 – 15h00 : Epreuve Juniors, Espoirs et Elite Femmes

• 15h15 – 16h15 : Epreuve Espoirs et Elite Hommes

Dimanche :

• 8h50 – 9h20 : Epreuve Cadettes

• 9h50 – 10h20 : Epreuve Cadets

• 10h50 – 11h30 : Epreuve Juniors Hommes

• 12h40 – 13h30 : Epreuve Espoirs Hommes

• 13h55 – 14h45 : Epreuve Juniors, Espoirs et Elite Femmes

• 15h15 – 16h15 : Epreuve Elite Hommes

Une grande journée de sport et de convivialité au programme !

Renseignement 07 77 34 09 87

Parc du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2021-10-22 par