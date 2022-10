cyclo-cross

2022-10-09 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-09 16:00:00 16:00:00 Cyclo-cross sur le site de la base de loisirs

souvenir « Daniel Hardy » animée par Robert Castaing

10h30 cadets hommes femmes

11h30 minimes hommes, femmes

12h15 école de vélo

14h juniors et dames

15h15 seniors, espoirs, masters

NOUVEAU CIRCUIT

entrée et parking par le boulevard de la forêt d’andaine

restauration sur place Cyclo-cross sur le site de la base de loisirs

