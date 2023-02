Cyclo-Croisières 2023, 14 mai 2023, Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence.

Cyclo-Croisières 2023

Place Gérarad Palteau Pont-Sainte-Maxence Oise

2023-05-14 – 2023-05-14

Pont-Sainte-Maxence

Oise

Pont-Sainte-Maxence

0 0 Partez à la découverte de la rivière Oise le temps d’une journée sur le circuit Compiègne – Pont-Sainte-Maxence (ou vice-versa) en cyclo – croisière. Le concept est simple : faire l’aller avec un moyen de transport au choix : vélo ou bateau et le retour avec celui que vous n’avez pas pris pour l’aller ! Il vous sera proposé un rallye découverte, disponible en version enfant et adulte, qui vous permet de découvrir les richesses du circuit de façon ludique.

En toute autonomie, durant toute la journée vous êtes en effet amenés à résoudre des énigmes. Tout en vous amusant, vous en apprenez plus sur l’univers de la batellerie, les sites naturels et culturels présents sur le parcours.

Réservations auprès de la Cité des Bateliers au 03 44 96 05 55

ou par mail : contact@citedesbateliers.com

Partez à la découverte de la rivière Oise le temps d’une journée sur le circuit Compiègne – Pont-Sainte-Maxence (ou vice-versa) en cyclo – croisière. Le concept est simple : faire l’aller avec un moyen de transport au choix : vélo ou bateau et le retour avec celui que vous n’avez pas pris pour l’aller ! Il vous sera proposé un rallye découverte, disponible en version enfant et adulte, qui vous permet de découvrir les richesses du circuit de façon ludique.

En toute autonomie, durant toute la journée vous êtes en effet amenés à résoudre des énigmes. Tout en vous amusant, vous en apprenez plus sur l’univers de la batellerie, les sites naturels et culturels présents sur le parcours.

Réservations auprès de la Cité des Bateliers au 03 44 96 05 55

ou par mail : contact@citedesbateliers.com

contact@citedesbateliers.com +33 3 44 96 05 55

©OTPOH

Pont-Sainte-Maxence

dernière mise à jour : 2023-02-07 par