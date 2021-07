Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Oise, Pont-Sainte-Maxence Cyclo Croisière à la découverte de l’Oise Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence

Cyclo Croisière à la découverte de l’Oise Pont-Sainte-Maxence, 29 août 2021, Pont-Sainte-Maxence. Cyclo Croisière à la découverte de l’Oise 2021-08-29 – 2021-08-29

Pont-Sainte-Maxence Oise Pont-Sainte-Maxence Oise 0 0 Partez à la découverte de l’Oise le temps d’une journée sur le circuit Compiègne – Pont Sainte-Maxence en cyclo – croisière. Le concept est simple : faire l’aller en bateau et le retour en vélo ou vice versa ! Deux circuits s’offrent à vous : Circuit 1 : Départ à 9h (rendez-vous 30 min avant le départ) de Compiègne en bateau, arrivée à Pont-Sainte-Maxence à 12h avec débarquement des vélos, retour libre à vélo jusqu’à Compiègne.

Durant votre parcours à vélo de 25kms, nous vous conseillons de passer par l’Abbaye Royale du Moncel à Pont-Sainte-Maxence, la Réserve écologique de l’Ois’eau à Pont-Sainte-Maxence, le Village de Rhuis, le Park Nautic de Verberie ou encore le pont de Jaux et son magnifique point de vue… Circuit 2 : Aller libre à vélo de 25kms jusqu’à Pont-Sainte-Maxence (nous vous conseillons de partir vers 9h), départ en bateau avec embarquement des vélos à Pont-Sainte-Maxence à 13h avec une arrivée à Compiègne à 16h. Cette balade insolite vous offre la possibilité de vivre une expérience ressourçante au fil de l’Oise ! Pour les amateurs de vélos, prévoir un vélo à assistance électrique. Partez à la découverte de l’Oise le temps d’une journée sur le circuit Compiègne – Pont Sainte-Maxence en cyclo – croisière. Le concept est simple : faire l’aller en bateau et le retour en vélo ou vice versa ! Deux circuits s’offrent à vous : Circuit 1 : Départ à 9h (rendez-vous 30 min avant le départ) de Compiègne en bateau, arrivée à Pont-Sainte-Maxence à 12h avec débarquement des vélos, retour libre à vélo jusqu’à Compiègne.

