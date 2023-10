Téléthon : randonnée Mourenxois Cyclo club Mourenxois Mourenx, 15 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Randonnée vélo : 50 km à 60 km encadrée pour la sécurité par Toutanguidon moto. Sortie pédestre facile autour de Mourenx, deux circuits proposés 5 km et 10km. Le départ aura lieu devant le foyer Cyclo Club; Le montant total des inscriptions seront reversées à l’AFM Téléthon..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Cyclo club Mourenxois avenue Paul Delcourt

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bike tour: 50 km to 60 km, supervised for safety by Toutanguidon moto. An easy walk around Mourenx, with two circuits: 5 km and 10 km. Start in front of the Cyclo Club foyer, with all proceeds going to AFM Téléthon.

Paseo en bicicleta: de 50 km a 60 km, supervisado para mayor seguridad por Toutanguidon moto. Paseo fácil por los alrededores de Mourenx, con dos circuitos: 5km y 10km. La salida tendrá lugar frente al vestíbulo del Cyclo Club; el importe total de las inscripciones se donará a la AFM Téléthon.

Fahrradtour: 50 km bis 60 km, die für die Sicherheit von Toutanguidon moto betreut wird. Leichte Wanderung in der Umgebung von Mourenx, zwei Strecken von 5 km und 10 km. Der Start findet vor dem Foyer des Cyclo Club statt; der Gesamtbetrag der Einschreibungen geht an den AFM Telethon.

