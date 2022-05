CYCLO BEER TOUR BRASSERIE SAINT-GERMAIN

CYCLO BEER TOUR BRASSERIE SAINT-GERMAIN, 4 juin 2022, . CYCLO BEER TOUR BRASSERIE SAINT-GERMAIN

2022-06-04 – 2022-06-04 Au départ de l’Office de Tourisme, direction du Centre d’Histoire du Mémorial’14-18 Notre-Dame de Lorette, puis visite de la Basserie Saint-Germain puis retour par les chemins de traverse entre château d’eau moderne et cimetière militaire. Après le Beer bus, on propose cette fois-ci un cyclo beer Tour pour découvrir les richesses du territoire en empruntant une partie de l’Euro-vélo route 5. info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://tourisme-lenslievin.fr/ Au départ de l’Office de Tourisme, direction du Centre d’Histoire du Mémorial’14-18 Notre-Dame de Lorette, puis visite de la Basserie Saint-Germain puis retour par les chemins de traverse entre château d’eau moderne et cimetière militaire. dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville