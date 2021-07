« CYCL’LOKO, LA GRANDE CÉRÉMONIE » – COMPAGNIE MONDE À PART (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon, 28 juillet 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

« CYCL’LOKO, LA GRANDE CÉRÉMONIE » – COMPAGNIE MONDE À PART (COULEURS PARASOL) 2021-07-28 – 2021-07-28

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Théâtre de rue – Tout public – Dans la limite des places disponibles

Une épopée sportive et déjantée

Raymond et Victoire rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres « classiques » à la Grande Boucle – et tentent ainsi de réparer une histoire familiale cabossée. Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté. Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la « bidouille » manipulée. Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui a tout « presque failli gagner ».

Il est recommandé d’arriver 30 à 45 minutes avant l’événement.

Théâtre de rue au Château d’Ancenis-Saint-Géréon!

mairie@ancenis-saint-gereon.fr +33 2 40 83 87 00 http://www.ancenis-saint-gereon.fr/

Théâtre de rue – Tout public – Dans la limite des places disponibles

Une épopée sportive et déjantée

Raymond et Victoire rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres « classiques » à la Grande Boucle – et tentent ainsi de réparer une histoire familiale cabossée. Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté. Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la « bidouille » manipulée. Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui a tout « presque failli gagner ».

Il est recommandé d’arriver 30 à 45 minutes avant l’événement.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par