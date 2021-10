Massy la recyclerie sportive Essonne, Massy Cyclistes Brillez samedi 7 décembre avec MDB Massy la recyclerie sportive Massy Catégories d’évènement: Essonne

le samedi 7 décembre 2019 à 14:00

La Recyclerie Sportive vous propose un atelier de décoration de votre vélo le 7 décembre 2019 de 14h à 16h dans son atelier, place Pierre Sémard (ancienne gare RER C Massy Palaiseau) ! [Voir la carte.](https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7246710062027&mlon=2.25644588470459#map=18/48.72467/2.25645) Philippe, éducateur vélo, vous expliquera l’importance d’un bon éclairage dans le cadre de la campagne [Cyclistes Brillez](https://www.fub.fr/evenements/campagne-fub-cyclistes-brillez) ! de la FUB (Fédération Française des usagers de la Bicyclette). Une balade de 8 km par les places principales de la ville – environ 1 heure – vous sera ensuite proposée par MDB Massy avec une fin de parcours prévue au Marché de Noël, Place Saint-Fiacre (Square du Clos de Villaine), autour d’un chocolat ou d’un vin chaud. [Voir la carte](https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.73027682304382&mlon=2.258741855621338#map=16/48.7303/2.2587). Pour en savoir plus, contactez MDB au 01 43 20 26 02 ou massy@mdb-idf.org avec le soutien du service Agenda 21 de la [Ville de Massy](https://www.ville-massy.fr/sport/cyclistes-brillez/) Atelier de décoration vélo, sensibilisation à l’éclairage et balade jusqu’au marché de Noël la recyclerie sportive 7 Place Pierre Sémard , 91300 Massy Massy Vilmorin Essonne

