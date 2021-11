Cyclistes, brillez ! Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne), 19 novembre 2021, Bordeaux.

Cyclistes, brillez !

Quai richelieu, Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne), le vendredi 19 novembre à 17:30

Chaque année au moment du changement d’heure, quand les nuits rallongent, au retour de la pluie et du brouillard, notre association Vélo-Cité organise en partenariat avec Bordeaux Métropole l’événement « Cyclistes Brillez ». Cette période est pour nous l’occasion de sensibiliser à l’importance d’un bon éclairage à vélo. Cyclistes brillez, voir et être vu à vélo —————————————– ### A vélo, voir et être vu c’est vital. A l’occasion de Cyclistes brillez nous rappelons aux usagers cyclistes la nécessité de rouler avec des éclairages en règle, en s’équipant correctement. ### Notre événement se déroule comme suite : * Des conseils pour s’équiper > Vélo-Cité, [Bordeaux Métropole](https://www.bordeaux-metropole.fr/), [la Prévention Maif](https://prevention-maif.fr/), [TBM](https://www.infotbm.com/fr) et la [Sécurité routière](https://www.securite-routiere.gouv.fr/) seront disponibles pour répondre aux questions, évaluer l’équipement des vélos, donner des informations, de la documentation et distribuer de l’équipement lumineux (catadioptres, gilets réfléchissants, lumières avant et arrière etc.); * Des distributions de gilets réfléchissants pour adultes et ados, de kits de lumières avant et arrière, et de brassards réfléchissants; * Un atelier de réparation et d’installation lumières > [Recup’R](https://recupr.org/) viendra avec l’atelier mobile avec focus sur l’éclairage (réparation des dynamos, installation de catadioptres…). * Une installation artistique et lumineuse * Marquage Bicycode des vélos > Vélo-Cité profitera de sa présence sur l’espace public pour proposer aux cyclistes le marquage Bicycode contre le vol de vélos (prix libre). Avec : Vélo-Cité, Prévention Maif, Bordeaux Métropole, TBM et la Sécurité routière Notre site : [[https://velo-cite.org](https://velo-cite.org)](https://velo-cite.org)

Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Quai richelieu bordeaux Bordeaux Centre ville Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T17:30:00 2021-11-19T19:30:00