Cyclisme: Tour Féminin International des Pyrénées Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Cyclisme: Tour Féminin International des Pyrénées Pau, 5 août 2022, Pau. Cyclisme: Tour Féminin International des Pyrénées Pau

2022-08-05 – 2022-08-05

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau EUR 0 L’UCI vient de valider une nouvelle épreuve au calendrier international : le CIC-Tour Féminin International des Pyrénées passera par Lourdes du 5 au 6 août 2022 !

Une nouvelle page va s’ouvrir : le CIC-Tour Féminin International des Pyrénées co-organisé avec le club de Gilbert Duclos-Lassalle aura lieu du 5 au 6 août 2022 autour de Lourdes juste après le Tour de France féminin et juste avant la Périgord Ladies. Vendredi 5 : 2 étapes contre la montre Pau/Lourdes 35km puis course en ligne 90km Argelès /Argelès

Samedi 6 : départ Pierrefitte Nestalas – cols des Bordères et arrivée au Col du Soulor

Dimanche 7 : contre la montre individuels 25km autour de Toulouse feminin

Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques