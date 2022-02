Cyclisme: Tour de Provence Fontvieille, 11 février 2022, Fontvieille.

2022-02-11 – 2022-02-12

Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille

Le Tour de Provence à Fontvieille

La 7ème édition de cet événement de cyclisme aura lieu cette année du jeudi 10 février au dimanche 13 février 2022 et se composera d’un prologue et de trois étapes. Notre village sera traversé le vendredi 11, route du Nord et samedi 12 février, sur le cours Daudet et le cours Bellon.



Détails programme:

Jeudi 10 février 2022 : Jour 1 / Prologue : Berre L’étang



Village départ / arrivée sur la commune de Berre L’étang : 9h00 à 18h00

Départ Handisport 11H00

Départ Course professionnelle : 14h15

Distance : 7,1 km

Arrivée Prologue Berre l’Etang



Vendredi 11 février 2022 : Jour 2 / Étape 1 : Istres – Les Saintes-Maries-de-la-Mer



Village départ sur la commune d’Istres : 9h00 à 13h00

Départ Étape 1 : commune d’Istres : 12h00

Distance : 157,4 km avec fictif et 152 km sans fictif

Arrivée Étape 1 : commune des Saintes-Maries-de-la-Mer : Horaires théoriques : de 15h30 à 16h10

Village arrivée : commune des Saintes-Maries-de-la-Mer : 14h00 à 17h30



Passage à Fontvieille vers 12H40, route du Nord.



Samedi 12 février 2022 : Jour 3 / Étape 2 : Arles- Manosque



Village départ sur la commune d’Arles : 9h00 à 12h00

Départ Étape 2 : commune d’Arles : 11h30

Distance : 183,2 km avec fictif et 176,1 km (sans fictif)

Arrivée Étape 2 : commune de Manosque : Horaires théoriques : de 15h55 à 16h25

Village arrivée : commune de Manosque : 13h00 à 17h00



Passage à Fontvieille vers 11H45, cours Daudet et cours Bellon.







Dimanche 13 février 2022 : Jour 4 / Étape 3 : Manosque – La Montagne de Lure



Village départ sur la commune de Manosque : 9h00 à 12h00

Départ Étape 3 : commune de Manosque : 11h30

Distance : 169,1 km (avec fictif) et 166,1 km (sans fictif)

Arrivée Étape 3 : La Montagne de Lure : Horaires théoriques : de 15h45 à 16h20

Village arrivée : à St Etienne des Orgues et La Montagne de Lure : 13h00 à 17h00

