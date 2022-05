CYCLISME : ON D’COLS – MONTÉE DE CAZEVIEILLE Saint-Jean-de-Cuculles, 1 juin 2022, Saint-Jean-de-Cuculles.

Courses enfants et courses adultes, avec le concours des communes de Saint Jean de Cuculles et Cazevielle, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, sont prévues dès 16h pour les plus petits et à 17h45 pour les plus grands. nUn dénivelé de 162 m, une pente à 3,2% sur une distance de 4,9 km attendent les amateurs. nHérault Sport intervient en soutien du Comité Départemental de Cyclisme de l’Hérault pour le chronométrage de cette épreuve avec son bus numérique.

Proposée par le Teyran Bike, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, la course cycliste On D’Cols – Montée de Cazevieille se déroulera le mercredi 1er juin, au départ du centre de Saint Jean de Cuculles.

