Gignac Hérault Gignac L’édition 2021 de l’Héraultaise Roger-Pingeon aura bien lieu ! Proposée par le Comité Départemental de Cyclisme, avec le concours de la Ville de Gignac, du Département de l’Hérault et un important soutien d’Hérault Sport, l’Héraultaise a cependant dû être reportée et réduite en nombre de parcours en cette année 2021. Le dimanche 12 septembre les concurrents prendront les départs des 3 courses maintenues : – La Montpeyrousienne – 52 km dénivelé 823 m départ 9h

– La Gignacoise – 88 km dénivelé 1 562 m départ 9h30

