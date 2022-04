Cyclisme : Critérium Élite Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l’Orne Normandie s’anime pour le critérium ! L’épreuve vous permet d’assister à 4 critériums cyclistes. Organisé par le Vélo Club Fertois en partenariat avec la Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie. Au programme :

• 13h00 : Ecole de vélo 5/12 ans. Départ/arrivée : Place du Général de Gaulle.

• 15h15 : minimes 13/14 ans. Départ/arrivée : Place du Général de Gaulle.

• 18h00 : Cadets 15/16 ans. Départ : Bd Paul Chalvet. Arrivée : Place Méliodon.

• 20h15 : Elites. Départ : Bd Paul Chalvet. Arrivée : Place Méliodon. Plus de 250 coureurs passeront dans le centre-ville enchaînant des tours, toutes les trois minutes. Autant dire qu’il y aura du niveau ! Retrouvez également les speakers Daniel Mangeas et Patrick Haloupeau qui assureront l’animation ! Bagnoles de l’Orne Normandie s’anime pour le critérium ! L’épreuve vous permet d’assister à 4 critériums cyclistes. Organisé par le Vélo Club Fertois en partenariat avec la Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie. Au programme :

