Cyclisme : Critérium Élite Bagnoles de l’Orne Normandie, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Cyclisme : Critérium Élite 2021-07-07 – 2021-07-07 Place du Marché Office de Tourisme

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie s’anime pour le critérium !

De 15h00 à 22h30 – Départ boulevard Paul Chalvet, arrivée : place Méliodon. Trois critériums successifs sont organisés par le Vélo Club Fertois en partenariat avec la Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Au programme :

– Dès 15h00, une première course « école de vélo 5/12 ans » débutera au départ du Boulevard Paul Chalvet.

– S’enchaînera à 18h45 la seconde course (minimes 13/14 ans).

– La dernière course à 20h15 réunira la catégorie Elites (coureurs professionnels). Autant dire qu’il y aura du niveau !

Avec la présence des speakers Daniel Mangeas et Patrick Haloupeau !

Près de 200 coureurs passeront dans le centre-ville enchaînant des tours, toutes les trois minutes. Le circuit de 2 km ne présentera a priori aucune difficulté. Il y aura juste une légère montée à la fin pouvant laisser la place à d’impressionnants sprints au moment de l’arrivée.

Une sécurité renforcée et une circulation perturbée.

Une quarantaine de signaleurs seront mobilisés pour assurer la sécurité sur le parcours. La population doit s’attendre, dans le cadre de l’organisation de cette course, à ce que la circulation soit bloquée ou très fortement perturbée principalement de 16h00 à 23h00 sur le parcours. Un plan du circuit ainsi que la copie de l’arrêté municipal précisant les déviations possibles autour de Bagnoles de l’Orne Normandie sont à la disposition du public, à l’Office de Tourisme ou au service des sports afin de pouvoir au mieux gérer les déplacements. Le circuit de la navette de Bagnoles de l’Orne Normandie sera modifié de 16h00 à 19h30.

Renseignement Vélo Club Fertois – Julien Lambert 07 77 34 09 87

Bagnoles de l’Orne Normandie s’anime pour le critérium !

De 15h00 à 22h30 – Départ boulevard Paul Chalvet, arrivée : place Méliodon. Trois critériums successifs sont organisés par le Vélo Club Fertois en partenariat avec la Ville de Bagnoles de…

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 http://www.bagnolesdelorne.com/

Bagnoles de l’Orne Normandie s’anime pour le critérium !

De 15h00 à 22h30 – Départ boulevard Paul Chalvet, arrivée : place Méliodon. Trois critériums successifs sont organisés par le Vélo Club Fertois en partenariat avec la Ville de Bagnoles de…

Bagnoles de l’Orne Normandie s’anime pour le critérium !

De 15h00 à 22h30 – Départ boulevard Paul Chalvet, arrivée : place Méliodon. Trois critériums successifs sont organisés par le Vélo Club Fertois en partenariat avec la Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Au programme :

– Dès 15h00, une première course « école de vélo 5/12 ans » débutera au départ du Boulevard Paul Chalvet.

– S’enchaînera à 18h45 la seconde course (minimes 13/14 ans).

– La dernière course à 20h15 réunira la catégorie Elites (coureurs professionnels). Autant dire qu’il y aura du niveau !

Avec la présence des speakers Daniel Mangeas et Patrick Haloupeau !

Près de 200 coureurs passeront dans le centre-ville enchaînant des tours, toutes les trois minutes. Le circuit de 2 km ne présentera a priori aucune difficulté. Il y aura juste une légère montée à la fin pouvant laisser la place à d’impressionnants sprints au moment de l’arrivée.

Une sécurité renforcée et une circulation perturbée.

Une quarantaine de signaleurs seront mobilisés pour assurer la sécurité sur le parcours. La population doit s’attendre, dans le cadre de l’organisation de cette course, à ce que la circulation soit bloquée ou très fortement perturbée principalement de 16h00 à 23h00 sur le parcours. Un plan du circuit ainsi que la copie de l’arrêté municipal précisant les déviations possibles autour de Bagnoles de l’Orne Normandie sont à la disposition du public, à l’Office de Tourisme ou au service des sports afin de pouvoir au mieux gérer les déplacements. Le circuit de la navette de Bagnoles de l’Orne Normandie sera modifié de 16h00 à 19h30.

Renseignement Vélo Club Fertois – Julien Lambert 07 77 34 09 87