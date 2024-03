CYCLISME COUPE DE FRANCE DES DÉPARTEMENTS U15 ET U17 SUR ROUTE 1ÈRE ÉTAPE Saint-Saturnin-de-Lucian, samedi 30 mars 2024.

CYCLISME COUPE DE FRANCE DES DÉPARTEMENTS U15 ET U17 SUR ROUTE 1ÈRE ÉTAPE Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Organisé sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme par le Comité Départemental de Cyclisme de l’Hérault, avec le concours des communes de Saint Saturnin de Lucian et de Montpeyroux, de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et du soutien logistique d’Hérault Sport, la première étape de la Coupe de France par équipes départementales U17 et U15 sur route, se déroulera les samedi 30 et dimanche 31 mars.

Avec un Contre la Montre de 5,30 km entre Saint Saturnin de Lucian et Montpeyroux, le samedi et deux courses en ligne, de 51 km pour les filles et 72,6 km pour les garçons, le dimanche au départ de Montpeyroux, voici l’occasion de voir à l’œuvre les U15 filles et U15, U17 filles et garçons, de la zone sud-ouest française.

Horaires

Samedi 30 mars

13h Saint Saturnin de Lucian premier départ du Contre la Montre puis chaque minute.

17h30 Montpeyroux Cérémonie protocolaire

Dimanche 31 mars

9h30 départ U15 et U17 féminines

11h45 Cérémonie protocolaire au Car Podium d’Hérault Sport devant la Mairie

14h départ U17 garçons

17h Cérémonie protocolaire au Car Podium d’Hérault Sport devant la Mairie

Lieux Saint Saturnin de Lucian Montpeyroux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 13:00:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie contact@ffc-herault.com

L’événement CYCLISME COUPE DE FRANCE DES DÉPARTEMENTS U15 ET U17 SUR ROUTE 1ÈRE ÉTAPE Saint-Saturnin-de-Lucian a été mis à jour le 2024-03-12 par HERAULT SPORT