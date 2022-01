Cyclisme – Arrivée du tour du Doubs Pontarlier, 4 septembre 2022, Pontarlier.

Cyclisme – Arrivée du tour du Doubs Pontarlier

2022-09-04 – 2022-09-04

Pontarlier Doubs

EUR 0 0 Horaire d’arrivée entre 16h et 17h.

Organisé par le Vélo-Club des cantons de Morteau et Montbenoît, en collaboration avec le Vélo-Club de Pontarlier.

Course cyclisme professionnelle – Manche de coupe de France au départ de Morteau.

Accès libre pour les spectateurs.

jlp1050@orange.fr

Pontarlier

