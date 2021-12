Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Cyclisme : 40ème Tour de Normandie Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie De 15h00 à 17h00 – Départ des Monts d’Aunay (à 12h45) et arrivée à Bagnoles de l’Orne Normandie. Le vendredi 25 mars, la 5ème étape des Monts d’Aunay à Bagnoles de l’Orne Normandie sera piégeuse : les organismes commenceront à souffrir et le profil ne rassurera pas les coureurs toujours en lice pour la victoire finale. Ils découvriront de petites routes inédites à travers Suisse normande, bocage et forêt, transition d’une dizaine de km, avant d’attaquer le circuit de Bagnoles de l’Orne (1er passage sur la ligne d’arrivée vers 15h20). Bagnoles de l ‘Orne Normandie sera ville-étape pour la 22ème fois. Le circuit empruntera notamment les communes voisines de Champsecret, Perrou, Juvigny Val d’Andaine, Beaulandais, St Denis de Villenette, Sept Forges, Rives d’Andaine et Geneslay. L’arrivée se fera à Bagnoles de l’Orne – Bd Paul Lemuet au 5ème passage sur la ligne. Le Tour de Normandie 2022 comptera 7 étapes (1148,16 km) qui feront, du Tour de Normandie, une 40ème édition pleine de promesses :

• Etape 1 : lundi 21 mars : Ouistreham (14) – Vimoutiers (61)

• Etape 2 : mardi 22 mars : Le Neubourg (27) – Forges-les Eaux (76)

• Etape 3 : mercredi 23 mars : Nonancourt (27) – Elbeuf-sur-Seine (76)

• Etape 4 : jeudi 24 mars : Gacé (61) – Argentan (61)

• Etape 5 : vendredi 25 mars : Les Monts d’Aunay (14) – Bagnoles de l ‘Orne Normandie (61) – 156,66 km – de 15h à 17h environ

• Etape 6 : samedi 26 mars : Carentan les Marais (50) – Carentan les Marais (50)

