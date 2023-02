CYCLES « PELLES » Bibliothèque Beaupréau-en-Mauges Catégories d’Évènement: Beaupréau-en-Mauges

CYCLES « PELLES » Bibliothèque, 24 mars 2023, Beaupréau-en-Mauges

2023-03-24

Bibliothèque 6 Avenue des Sports

Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire Lectures jouées, parfois chantées à base de comédies classiques écrites par des femmes du 16ème et 19ème siècle. Deux comédiennes, un compteur à bafouilles, des accessoires et compositions pop, des apartés éclairants, des biographies rigolotes, des grands textes de femmes… Pour public adulte/ados Animé par la Cie « Il est doux de faire les fous » bibliotheques@beaupreauenmauges.fr +33 2 41 75 38 20 Bibliothèque 6 Avenue des Sports Beaupréau-en-Mauges

