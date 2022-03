Cycles de conférences au MBAA : Autour des femmes artistes et de la nature Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Cycles de conférences au MBAA : Autour des femmes artistes et de la nature Besançon, 14 avril 2022, Besançon. Cycles de conférences au MBAA :

Autour des femmes artistes et de la nature Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon

2022-04-14 – 2022-04-14 Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Besançon Doubs EUR 0 Cycles de conférences au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon Autour des femmes artistes et de la nature

Le jeudi 14 avril à 18h30

Patrick Scheyder, Georges Sand, les peintres de Barbizon et la forêt de Fontainebleau. musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr +33 3 81 87 80 49 https://www.mbaa.besancon.fr/ Cycles de conférences au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon Autour des femmes artistes et de la nature

Le jeudi 14 avril à 18h30

Patrick Scheyder, Georges Sand, les peintres de Barbizon et la forêt de Fontainebleau. Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Ville Besançon lieuville Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Cycles de conférences au MBAA : Autour des femmes artistes et de la nature Besançon 2022-04-14 was last modified: by Cycles de conférences au MBAA : Autour des femmes artistes et de la nature Besançon Besançon 14 avril 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs