Cycles de conférences au MBAA : Autour de l’exposition En toute discrétion Besançon, 6 février 2022, Besançon.

Cycles de conférences au MBAA :

Autour de l’exposition En toute discrétion Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon

2022-02-06 – 2022-02-06 Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Besançon Doubs

EUR 0 Cycles de conférences au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

Autour de l’exposition En toute discrétion

Le dimanche 6 février à 16h

Hélène Bonafous-Murat, Les secrets de la gravure

À travers un parcours en images seront présentées les techniques de la gravure en taille-douce : burin, pointe sèche, eau-forte, vernis mou et aquatinte.

Les notions d’«épreuves d’état », de travail subtil des matrices et de leur usure, les questions d’impression et de tirage d’une planche seront abordées par l’exemple,

à l’occasion d’une plongée dans les œuvres de la collection Jacquemin.

Suivie d’une séance de dédicace.

Le dimanche 6 mars à 16h

Bertrand Westphal, De l’usage du motif de la carte dans le domaine des arts visuels.

musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr +33 3 81 87 80 49 https://www.mbaa.besancon.fr/

Cycles de conférences au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

Autour de l’exposition En toute discrétion

Le dimanche 6 février à 16h

Hélène Bonafous-Murat, Les secrets de la gravure

À travers un parcours en images seront présentées les techniques de la gravure en taille-douce : burin, pointe sèche, eau-forte, vernis mou et aquatinte.

Les notions d’«épreuves d’état », de travail subtil des matrices et de leur usure, les questions d’impression et de tirage d’une planche seront abordées par l’exemple,

à l’occasion d’une plongée dans les œuvres de la collection Jacquemin.

Suivie d’une séance de dédicace.

Le dimanche 6 mars à 16h

Bertrand Westphal, De l’usage du motif de la carte dans le domaine des arts visuels.

Place de la Révolution Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon

dernière mise à jour : 2022-02-01 par