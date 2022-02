Cycles de conférences au MBAA : Autour de l’acquisition de L’ange portant la colonne de la passion de Simon Vouet Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Cycles de conférences au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon Autour de l'acquisition de L'ange portant la colonne de la passion de Simon Vouet : Le samedi 5 février à 15h

Olivier Bonfait, Simon Vouet dans la basilique Saint-Pierre de Rome : une réalisation exceptionnelle. Le dimanche 3 avril à 15h

