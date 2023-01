Cycle Thésée, Les chemins de la liberté : La voix royale Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 L’imagination mythique des Grecs transforme progressivement le jeune Thésée en citoyen athénien.

Après un lourd parcours d’épreuves d’initiation de Trézène à Athènes, sorti ensuite triomphalement du labyrinthe et de tous les pièges de La Crète, le vainqueur du Minotaure, devenu roi par la mort de son père Egée, va gagner une dimension exceptionnelle : en fondant la démocratie athénienne, il offre à tous la liberté. Au sommet de la grandeur lorsqu’il accueille Œdipe mourant, il atteint aussi le comble du malheur, en provoquant lui-même la mort de son fils Hippolyte. De Sophocle à Gide en passant par Haendel et Sacchini… Conférence animée par Hélène Moreau et Olivier Braux +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/ Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

