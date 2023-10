Cycle spécial « Madonna » au Brady Le Brady Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 20h30 à 22h30

Le mardi 14 novembre 2023

de 20h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

A l’occasion du Madonna The Celebration Tour de passage à Paris les 12, 13, 19 et 20/11, Loïc Dumoulin-Richet, animateur du podcast musical cd2titres, propose deux séances autour de Madonna.

Deux films seront projetés au cinéma Le Brady pour rendre hommage à Madonna, dans le cadre de sa tournée mondiale. Chaque séance se poursuivra avec un débat animé par le journaliste Loïc Dumoulin-Richet.

In bed with Madonna, sorti en 1991 et réalisé par Alek Keshishian. Plongée très intime dans l’univers de la chanteuse Madonna, à travers les différentes étapes de tournée mondiale The Blonde ambition tour de 1990.

Dick Tracy de Warren Beatty avec notamment Al Pacino, sorti en 1990. La célèbre bande dessinée qui a tenu en haleine des générations d’Américains depuis 1931 portée à l’écran avec des bons vraiment bons, dont le séduisant et incorruptible policier Dick Tracy, et des méchants vraiment méchants.

Le Brady 39 Bd de Strasbourg 75010 Paris

Contact : https://www.lebrady.fr/film/589250/

