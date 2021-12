Genève Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Cycle Rousseau et la nature Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cycle Rousseau et la nature Maison de Rousseau et de la Littérature, 8 février 2022, Genève. Cycle Rousseau et la nature

du mardi 8 février 2022 au mardi 21 juin 2022 à Maison de Rousseau et de la Littérature

Pour penser l’histoire, la société, et aussi le rapport à soi, Rousseau se réfère à la nature. Aujourd’hui, alors même qu’elle est menacée partout, son concept fait problème: il est devenu difficile de l’invoquer sans précautions. De février à juin 2022, grâce à six rencontres, mettons Rousseau en perspective pour mieux habiter notre présent et imaginer des futurs plus harmonieux.

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève

