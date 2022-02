Cycle «Rendez-vous pour réfléchir et agir»: Visite découverte enfants – Le prince et le saumon MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

«Faire face à l’urgence environnementale: des rendez-vous pour réfléchir et agir»: Soins, réparation et durabilité. Issue d’une collaboration inédite entre l’artiste Genevoise Myriam Boucris de la compagnie Tohu Wa Bohu et des artistes Ts’msyen d’Alaska Gavin Hudson et David R. Boxley, cette visite découverte propose à vos enfants d’expérimenter grâce à la danse et aux sons un conte qui évoque la relation qu’entretiennent les Ts’msyen avec le peuple des Saumons et nous rappelle notre responsabilité envers notre environnement. L’activité est réservée aux enfants de 2 à 5 ans accompagné-e-s d’un-e adulte. L’activité a lieu deux fois dans la journée, une fois de 10h à 11h puis de 11h15 à 12h15. Lors de ce «Rendez-vous pour réfléchir et agir», nous nous penchons sur la question du soin et de la réparation. Partout dans le monde des peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Tout au long de la journée diverses activités seront organisées: une visite découverte pour les enfants, un repair café, un atelier d’autoréparation de vélo, une discussion, des projections de films. De quoi, nous l’espérons, porter un regard nouveau sur les objets qui nous entourent puis mettre en pratique au quotidien une éthique du soin et de la réparation qui nous permette d’agir durablement pour la préservation de l’environnement. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

Une expérience inédite qui fait voyager vos enfants avec le peuple des saumons. Exposition temporaire. Dimanche 3 avril, 10h à 11h, 11h15 à 12h15. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

