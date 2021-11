Genève MEG Genève Cycle «Rendez-vous pour réfléchir et agir»: Climate Change Theatre Action MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Lors de ce «Rendez-vous pour réfléchir et agir», nous nous penchons sur la question du soin et de la réparation. Partout dans le monde des peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Avec la _Compagnie Sans N_ nous vous invitons à participer au processus de création d’un acte artistique qui met en scène les voix autochtones du « [Climate Change Theatre Action](http://www.climatechangetheatreaction.com/) ». Lors de cette capsule créative le plasticien Cyril Pyrrhos, la comédienne Hanaa Bouab et la metteure en scène Marie lecocq, vous convient à prendre part à leur réflexion sur les notions de soins et de réparation. Cette performance artistique prendra une forme insolite dans différents lieux de l’exposition _Injustice environnementale – Alternatives autochtones_, à vous de partir à leur rencontre!

C’est autour des notions de soin et de réparation que la Compagnie Sans N vous invite à prendre part à son processus de création dans une performance inédite. Dimanche 5 décembre, 13h30 et 17h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

