Cycle «Rendez-vous du Gákte-quipo» avec Ti’iwan Couchili et Mangyepsa Gyipaayg-Kandi McGilton MEG, 6 avril 2022, Genève.

Cycle «Rendez-vous du Gákte-quipo» avec Ti’iwan Couchili et Mangyepsa Gyipaayg-Kandi McGilton

MEG, le mercredi 6 avril à 19:00

Rencontre en anglais et en français avec interprétation simultanée. Ce quatrième et dernier Rendez-vous du Gákte-Quipo en ligne vous propose de rencontrer l’artiste teko wayana **Ti’iwan Couchili** et l’artiste ts’msyen **Mangyepsa Gyipaayg-Kandi McGilton**. Elles sont invitées à échanger sur la place qu’occupe la préservation des savoir-faire et des connaissances basées sur la tradition dans leur travail créatif. Cette rencontre fait partie d’un cycle de rendez-vous qui s’inscrit virtuellement dans le temps de la rencontre, la dernière partie de l’exposition «Injustices environnementales – Alternatives autochtones». Tout comme l’œuvre Gákte-Quipo relie les histoires de peuples autochtones à travers le monde, ces rencontres tissent des liens entre les artistes et le public désireux d’entendre leurs histoires. Pour suivre ce rendez-vous en direct sur zoom cliquez [ICI](https://us06web.zoom.us/j/83057219974) **TI’IWAN COUCHILI** (née en 1972) est une artiste plasticienne de Guyane. Fille et petite-fille de chamanes de traditions teko et wayana, son enfance sur les berges de la rivière Tampok, au sud-ouest de la Guyane française, a été nourrie par les récits des anciens. Aujourd’hui elle est la première femme teko peintre sur bois. Dans ses œuvres, elle s’inspire des graphismes traditionnels de sa culture : motifs de vannerie, de perlerie, de peintures corporelles, de poterie. Ti’iwan Couchili utilise la technique de peinture à base de terres colorées propres aux ciels de case. Son travail dénonce les désordres sociaux et écologiques qu’endurent les communautés amérindiennes de Guyane au premier rang desquels la pollution des eaux et l’imprégnation des animaux et des hommes par des taux de mercure très élevés, sous la forme de séries de fresques dont la plus connue est intitulée «Imprégnation Mercurielle ». **MANGYEPSA GYIPAAYG-KANDI McGILTON** (née en 1985) est une artiste Ts’msyen et une vannière née et vivant à Metlakatla, dans le sud-est de l’Alaska. Son travail textile autodidacte de perlage combine tradition et modernité. Kandi pratique également la vannerie de style Ts’msyen de l’île d’Annette en utilisant des espèces végétales locales. En tant qu’apprenante avancée de la langue Sm’algyax, elle a fait son apprentissage auprès de Sarah Booth et Theresa Lowther, qui parlent couramment cette langue. Elle a cofondé The Haayk Foundation avec David R. Boxley et Gavin Hudson, une organisation à but non lucratif, dont la mission est de revitaliser la langue Sm’algyax, ce qui inclut un programme de vannerie bilingue en Sm’algyax et en anglais.

CHF 0.-

Tradition, savoir-faire et création. Rencontre entre deux artistes autochtones engagées. En ligne. Mercredi 6 avril à 19h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T20:00:00