Cycle «Rendez-vous du Gákte-quipo» avec Máret Ánne Sara et Margaret Orr (EN LIGNE)

MEG, le mardi 9 novembre à 16:00

Ce premier _Rendez-vous du Gákte-quipo_ en ligne vous propose de rencontrer l’artiste sami **Máret Ánne Sara** et l’artiste crie **Margaret Orr**. Elles sont invitées à échanger sur le rôle des questions environnementales et sur l’importance des relations entre humains et non-humains dans leurs créations artistiques. Cette rencontre fait partie d’un cycle de rendez-vous qui s’inscrit virtuellement dans le temps de la rencontre, la dernière partie de l’exposition «Injustices environnementales – Alternatives autochtones». Tout comme l’œuvre Gákte-Quipo relie les histoires de peuples autochtones à travers le monde, ces rencontres tisseront des liens entre les artistes et le public désireux d’entendre leurs histoires. Le rendez-vous aura lieu en ligne sur Zoom. Lien pour vous connecter [ICI.](https://us06web.zoom.us/j/84387692637) MÁRET ÁNNE SARA (née en 1983) est une artiste, écrivaine et journaliste Sami. Elle est issue d’une famille d’éleveurs de rennes de Guovdageaidnu, dans la partie norvégienne de Sápmi, et travaille actuellement dans sa ville natale. À travers sa pratique artistique, elle porte un regard critique sur les questions politiques et sociales qui touchent le peuple Sami et en particulier les communautés d’éleveurs de rennes. Elle a été nominée pour le prix de littérature du conseil nordique pour les enfants et les jeunes adultes en 2014. En 2016 et 2017, elle a créé l’installation multimédia «Pile o’Sápmi», pré-sentée à l’exposition Documenta 14 à Kassel. Elle est également membre fondateur du collectif d’artistes Dáiddadállu à Guovda-geaidnu. Sara est l’une des trois artistes Sami qui représenteront Sápmi dans le pavillon nordique de la Biennale de Venise en 2022. MARGARET ORR (née en 1962) est une artiste Crie du territoire Eeyou Istchee, grand Nord du Québec. Son travail est basé sur la terre, l’eau, le ciel, les humains et les animaux. Pour Margaret Orr, le fait d’être reliée à la terre est essentiel. Après avoir terminé sa maîtrise en beaux-arts (MFA) à l’université de Regina (Canada) en 2019, Margaret Orr est retournée à la terre en Eeyou Istchee, et vit et travaille maintenant à Chisasibi. Son travail artistique a été marqué par la noyade en 1984 de 10’000 caribous dans la rivière Caniapiscau (Québec) lorsque l’entreprise Hydro-Québec a ouvert les vannes du réservoir de Caniapiscau, ce qui a entraîné une montée rapide du niveau de l’eau qui a surpris le troupeau de caribous en les emportant vers la mort.

gratuit

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T16:00:00 2021-11-09T17:00:00