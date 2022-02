Cycle «Rendez-vous du Gákte-quipo» avec Barry Ace et Cannupa Hanska Luger (EN LIGNE) MEG, 2 mars 2022, Genève.

MEG, le mercredi 2 mars à 19:00

Ce troisième Rendez-vous du Gákte-Quipo en ligne vous propose de rencontrer les artistes **Barry Ace** et **Cannupa Hanska Luger**. Ils sont invités à échanger sur leur rôle en tant qu’artistes dans les luttes pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones, notamment en Amérique du Nord. Cette rencontre fait partie d’un cycle de rendez-vous qui s’inscrit virtuellement dans le temps de la rencontre, la dernière partie de l’exposition «Injustices environnementales – Alternatives autochtones». Tout comme l’œuvre Gákte-Quipo relie les histoires de peuples autochtones à travers le monde, ces rencontres tissent des liens entre les artistes et le public désireux d’entendre leurs histoires. Pour participer à ce rendez-vous, connectez vous [ICI](https://us06web.zoom.us/j/89499599190) [BARRY ACE](https://www.barryacearts.com/) est un artiste visuel qui vit actuellement à Ottawa. Il est un debendaagzijig (citoyen) de la Première Nation M’Chigeeng, Odawa Mnis (Île Manitoulin), Ontario, Canada. Le travail de Barry Ace s’intéresse à l’impact de l’ère numérique et à la façon dont elle transforme et infuse de manière exponentielle la culture Anishinaabeg (et d’autres cultures mondiales) avec les nouvelles technologies et de nouveaux moyens de communication. Son travail tente d’exploiter et de combler le précipice entre les savoirs, les art et les pouvoirs historiques et contemporains, tout en maintenant une esthétique Anishinaabeg distincte qui relie les générations. Barry Ace expose tant au niveau national qu’international. Ses œuvres font partie de nombreuses collections, notamment celles du Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa, Ontario), du Musée des beaux-arts de l’Ontario (Toronto, Ontario), du Musée canadien de l’histoire (Gatineau, Québec), des Affaires mondiales Canada (Ottawa, Ontario), du North American Native Museum (Zurich, Suisse) et de la Ojibwe Cultural Foundation (M’Chigeeng, Ontario). [CANNUPA HANSKA LUGER](www.cannupahanska.comwww.cannupahanska.com) est un artiste multidisciplinaire et un membre inscrit des trois tribus affiliées de Fort Berthold (Mandan, Hidatsa, Arikara, Lakota). À travers des installations monumentales et des œuvres collaboratives, Cannupa Hanska Luger met en oeuvre une fiction spéculative et relate des histoires sur l’autochtonie du 21e siècle, en combinant une analyse culturelle critique avec un dévouement et un respect pour les divers matériaux, environnements et communautés avec lesquels il interagit. Il donne des conférences et crée des projets à grande échelle dans le monde entier et ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques. Cannupa Hanska Luger est lauréat du United States Artists Fellowship Award for Craft en 2021 et a été nommé GRIST Fixer en 2021. Il est également lauréat du Creative Capital Fellow en 2020, du Smithsonian Artist Research Fellow en 2020 ou du prix Burke inaugural du Museum of Arts and Design en 2018.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



