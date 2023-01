CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Mayenne, 16 janvier 2023, Mayenne . CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Cinéma Le Vox Place Juhel Mayenne Mayenne Place Juhel Cinéma Le Vox

2023-01-16 – 2023-01-16

Place Juhel Cinéma Le Vox

Mayenne

Mayenne EUR 5.6 SOIREE D’OUVERTURE LE 16 JANVIER : L’énergie positive des Dieux de Laetitia Møller

En présence de Laetitia Møller, la réalisatrice et Pierre Bouguier, chanteur, musicien et chef de chœur

– EN AVANT-SÉANCE à partir de 19h00 : animation réalité virtuelle dans le hall du cinéma

Vivez 4 chansons emblématiques d’Astéréotypie grâce à une immersion inédite sur scène au cœur du groupe en plein concert.

– EN APRÈS-SÉANCE : interprétation d’un morceau inédit par Pierre Bouguier Le 23 janvier : Petite fille de Sébastien Lifshitz

En présence de Dre Marie-Catherine Morin-Charbonnier, endocrinologue et Elina Quinton, psychologue clinicienne et psychanalyste Le 27 janvier : Premières Urgences d’Eric Guéret

En présence de Ksénia Breuil, interne de médecine générale et Dre Magida Lignel, présidente de CME et chef urgentiste Programme détaillé en téléchargement ci dessous Les 18èmes Rencontres Cinéma et Santé représentent un rendez-vous incontournable en Mayenne autour des problématiques de la santé au cinéma. contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 https://www.levoxmayenne.fr/animations/?tag=evenement Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne

dernière mise à jour : 2023-07-14 par

Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne Place Juhel Cinéma Le Vox Ville Mayenne lieuville Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Mayenne 2023-01-16 was last modified: by CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Mayenne Mayenne 16 janvier 2023 Cinéma Le Vox Place Juhel Mayenne Mayenne mayenne

Mayenne Mayenne