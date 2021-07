Paris Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Cycle polar au cinéma Luminor Hôtel de Ville Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Catégorie d’évènement: Paris

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 20h à 23h

payant

Du 24 au 30 juillet, découvrez le cycle Polars du monde, reflets de sociétés au cinéma Luminor Hôtel de Ville. Avant-première de La loi de Téhéran, de Saeed Roustayi le mardi 27 juillet à 20h. L’avant-première de La loi de Téhéran sera suivie d’une rencontre avec Pierre Haski, chroniqueur de géopolitique à la matinale de France Inter et président de Reporters sans Frontières, Alexandra Schwartzbrod, directrice-adjointe de la rédaction de Libération et auteure de romans policiers et Rooh Savar, journaliste et fondateur du site Les Lettres Persanes et auteur de L’Iran, déçu mais debout. Programme : Samedi 24 juillet à 20h30 : La Isla Minima, d’Alberto Rodriguez

Dimanche 25 juillet à 18h : Le Caire confidentiel, de Tarik Saleh

Lundi 26 juillet à 20h30 : Une pluie sans fin, de Dong Yue

Mardi 27 juillet à 20h : Avant-première de La loi de Téhéran, de Saeed Roustayi

Mercredi 28 juillet à 20h30 : La loi de Téhéran, de Saeed Roustayi

Jeudi 29 juillet à 20h30 : Black Coal, de Diao Yinan

Vendredi 30 juillet à 20h30 : Que dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen Événements -> Festival / Cycle Cinéma Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (261m) 11 : Rambuteau (298m)

Contact :Luminor Hôtel de Ville https://www.luminor-hoteldeville.com https://www.facebook.com/LuminorHDV

