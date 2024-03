Cycle patrimoine « Peau d’âne » Festival Sous les paupières des femmes Cinéma La Bobine Quimperlé, samedi 9 mars 2024.

Cycle patrimoine « Peau d’âne » Festival Sous les paupières des femmes Cinéma La Bobine Quimperlé Finistère

Chlorofilm, Cinéphare et la Bobine vous proposent de célébrer l’héritage cinématographique de Delphine Seyrig, une actrice exceptionnelle qui a su marquer son époque et a utilisé sa notoriété pour promouvoir des valeurs d’égalité, de justice et d’inclusion.

Peau d’âne Dès 8 ans.

De Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Jacques Perrin

France 1970 1h30 Comédie musicale Version restaurée

Séance présentée par La Bobine .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

L’événement Cycle patrimoine « Peau d’âne » Festival Sous les paupières des femmes Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS