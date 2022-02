Cycle Opéra : Salomé de Strauss Le Havre, 29 avril 2022, Le Havre.

Cycle Opéra : Salomé de Strauss Le Havre

2022-04-29 – 2022-04-29

Le Havre Seine-Maritime

La psychologie moderne a fait sa toute première apparition dans le monde de l’opéra avec le chef-d’œuvre de Richard Strauss, Salomé. C’est une œuvre courte mais extrêmement puissante ; une coulée de lave de religion, de sexe et de violence à laquelle on ne peut échapper. Le metteur en scène Ivo van Hove est la personne idéale pour cette nouvelle production. Il retranscrit l’atmosphère sensuelle de Salomé et sonde profondément l’esprit humain

Direction musicale : Daniele Gatti

Mise en scène : Ivo van Hove

Avec : Malin Byström, Evgeny Nikitin

Le vendredi 29 avril à 19h30, au Studio (durée : 1h55).

+33 2 35 21 36 28 http://www.cinema-le-studio.fr/

dernière mise à jour : 2022-01-21 par