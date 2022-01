Cycle Opéra : Les Noces de Figaro de Mozart Le Havre, 13 mars 2022, Le Havre.

Cycle Opéra : Les Noces de Figaro de Mozart Le Havre

2022-03-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-13

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Seine-Maritime

Les Noces Figaro compte parmi les opéras les emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui comme une des pages musicales les plus déchirantes. La nouvelle production de Netia Jones conserve l’essence même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour mais non sans espièglerie les rapports humains, dans une production qui vient confondre réalité et fiction.

Direction musicale : Gustavo Dudamel

Mise en scène : Netia Jones

Avec : Maria Bengtsson, Ying Fang

Le dimanche 13 mars à 18h, au Studio (durée : 2h58 et un entracte).

+33 2 35 21 36 28 http://www.cinema-le-studio.fr/

Le Havre

