Cycle Moi l’Histoire est une balade urbaine, éducative et patrimoniale à vélo réunissant un public varié autour des lieux de mémoire de l’Exposition coloniale de 1931 situés à l’Est de Paris. Des jeunes adhérents d’Alter Natives découvriront ce moment de paroxysme de l’empire colonial français au cours d’une recherche conduite avec des professionnels d’institutions patrimoniales, telles que le Palais de la Porte Dorée et les archives départementales de la Seine-Saint-denis. Ils construiront un parcours historique et patrimonial ainsi que des médiations vivantes et in situ. Ils deviendront les médiateurs des lieux de mémoire de l’Exposition coloniale, encore présents dans le paysage urbain de Paris où se réunissaient, 90 ans plus tôt, huit millions de visiteurs, ainsi que de ses détracteurs.

